За фактом пожежі у Харкові відкрили кримінальну справу

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції", - сказав він.

Аваков заявив, що також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, «якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК».

"Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують", - зазначив міністр.

Глава МВС уточнив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

«Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені у найкоротші терміни. Наразі вже створена урядова комісія, яка працюватиме на місці трагедії. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством», – додав Аваков.

Читайте також: Пожежу в харківському будинку для літніх загасили

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 у Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 9 людей госпіталізували до лікарень.

У травні 2016 року 17 людей загинули під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки на Київщині.

Фото: ДСНС