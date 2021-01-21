У Харкові одна літня людина після пожежі - в опіковому, четверо - в токсикології

Одна людина госпіталізована після пожежі у двоповерховому будинку для літніх людей у Харкові до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, інши чотири - в токсикологічному відділенні.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів завідувач опікового відділення, заслужений лікар України Аслан Цогоєв.

"До опікового відділення доставили чоловіка 1955 року народження, в нього 15% опіків тіла. Стан середньої важкості", - зазначив лікар.

За його словами, ще чотирьох постраждалих у результаті пожежі спочатку доправлено в лікарню швидкої допомоги: "Потім їх перевезли до токсикологічного відділення 2-ї міської лікарні, вони отруїлися чадним газом. Стан середньої важкості".

Як повідомляв Укрінформ, о 15:04 до пожежників надійшло повідомлення про те, що горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждало.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через пожежу.

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