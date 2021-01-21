Працівників будинку для літніх, де в пожежі загинули 15 осіб, доставили в поліцію

Працівників будинку в Харкові, де в пожежі загинули 15 літніх людей, доставили в поліцію.

Про це на місці події повідомив ЗМІ начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж, передає Укрінформ.

«На даний час встановлено власників, працівників, які там працювали, але щоб встановити, чи офіційно, чи не офіційно (працював заклад - ред.), дивитимуться додаткові документи, слідчому необхідно провести необхідні слідчі дії. Особи, які причетні, встановлені, доставлені до місцевого відділу поліції. І слідчі, і прокурори проводять слідчі дії», — додав він.

Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що ім’я власника будинку вже встановлено, що ж до слідчих дій з ним і чи знаходиться той у поліції, Чубенко наразі не сказав.

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За даними правоохоронців, в будинку перебувало 33 особи, з них 15 - загинули, 11 – постраждали і були доставлені в лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 у Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 15:50 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей. Площа пожежі становила 100 м.кв. О 16.14 рятувальники повідомили, що локалізували пожежу. Наразі на місці працюють експерти-криміналісти, поліцейські, рятувальники.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про скликання позачергового засідання через пожежу.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на ДСНС, у травні 2016 року, 17 людей загинули під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки на Київщині. Серед загиблих - один працівник персоналу. За словами тодішнього голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука, "даний об'єкт був нелегальний".

У приватній двоповерховій будівлі на час пожежі перебувало 35 людей.