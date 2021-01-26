Запуск прототипу корабля Starship перенесли - завадив сильний вітер

Американська компанія SpaceX відклала випробування дев’ятого прототипу космічного корабля Starship, який розробляється для польотів на Марс.

Трансляцію з місця запуску вів канал NASASpaceflight, передає Укрінформ.

Планувалося, що прототип Starship SN9 стартуватиме 25 січня в період з 12:00 до 18:00 за місцевим часом (з 20:00 до 02:00 за Києвом) з майданчика в Бока Чика, штат Техас. Корабель мав досягти висоти близько 12,5 кілометра та після перевірки систем здійснити автоматичне приземлення.

Однак у призначений час запуск не відбувся – як зазначається, через пориви вітру до 50 км/годину.

Читайте також: SpaceX запускатиме надважкі ракети Starship з нафтових платформ

Наступне вікно для можливого запуску, як очікується, відкриється у вівторок, утім офіційно дату й час випробування компанія SpaceX поки ще не називає.

Нагадаємо, метою програми Starship, яка розробляється компанією SpaceX на чолі з Ілоном Маском, якої є пілотовані польоти на Марс.