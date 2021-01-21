SpaceX запускатиме надважкі ракети Starship з нафтових платформ
Як передає Укріформ, про це повідомляє 24 Техно.
Куплені минулоріч нафтовидобувні платформи отримали назви Деймос і Фобос – на честь супутників Марса.
Установки розташовуються в порту Браунсвілл, неподалік від дослідницького центру Starship в Бока-Чіка.
Надглибоководні нафтові вишки 8500 і 8501 обійшлися SpaceX в 3,5 мільйони доларів кожна. Колишній власник вишок, компанія Valaris зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас) – найбільший у світі власник офшорних нафтових вишок, у серпні подала заяву про банкрутство, прагнучи полегшити важке боргове навантаження.
Пара платформ була придбана у липні 2020 року корпорацією Lone Star Mineral Development. Остання була зареєстрована у червні 2020 року на ім'я фінансового директора SpaceX Брета Джонса.
Незадовго до того, як була зареєстрована компанія Lone Star Mineral Development, Маск у своєму Твіттері повідомив, що SpaceX планує будувати плавучі космодроми надважкого класу для Марса, Місяця і гіперзвукових подорожей навколо Землі.