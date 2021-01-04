«Зловити» у повітрі: SpaceX тестує новий спосіб приземлення ракет

Засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що компанія тестує спосіб посадки ракет-носіїв наступного покоління без використання опорних стійок.

Про це він написав у Твітері, передає Укрінформ.

Зокрема, Маск у коментарі до свого твіту зазначив, що SpaceX намагатиметься «зловити» у повітрі надважку ракету Super Heavy за допомогою спеціальної конструкції башти обслуговування, яка використовується для контролю спуску та захоплення вантажу.

Як повідомляє TechCrunch, замість посадки на сушу або морську платформу новий спосіб передбачає зачеплення ракети за допомогою баштового важеля до того, як вона сягне землі.

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Згідно з Engadget, цей спосіб вимагає точного позиціонування. У випадку успіху SpaceX вдасться обійтися без опорних стійок під час приземлення ракети. По-справжньому точна система маневрування може навіть скоротити час підготовки до запуску і дозволити компанії перезапустити ракету без її переміщення з місця приземлення.

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Super Heavy – перший ступінь корабля наступного покоління Starship, розробка його триває. SpaceX прагне розробити систему багаторазового використання ракет з можливістю здійснювати більше запусків, ніж це дозволяє серія Falcon. Це важливо для таких подальший місій, як політ на Місяць та Марс. Super Heavy, яка не потребуватиме переміщення під час перезаправки, може допомогти у наближенні до цієї мети.

Фото: SpaceX