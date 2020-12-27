SpaceX починає передстартові випробування корабля для польотів на Марс
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Укрінформ
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX закінчила установку 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship, почавши передстартові випробування.
Про це передає Укрінформ із посиланням на трансляцію з космодрому в місті Бока Чика, штат Техас.
Starship, що є частиною програми доставки людей на Марс, - найамбітніша програма SpaceX. Апарат поєднує в собі функції другого ступеня і багаторазового космічного корабля. Як прискорювач використовують Super Heavy. Також передбачається створення танкера на базі Starship: його будуть застосовувати для тривалих експедицій.
10 грудня космічна SpaceX здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув.
Причиною жорсткої посадки стало те, що один з трьох двигунів не працював, а другий включився лише на мить, а вибух стався через низький тиск в головному баку для кисню.