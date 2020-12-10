Ілон Маск пояснив причину вибуху Starship
Як передає Укрінформ, про це повідомляє глава SpaceX Ілон Маск у Твіттері.
За словами Маска, аварія була викликана низьким тиском у головному баку для кисню, а причиною жорсткої посадки стало те, що один з трьох двигунів не працював, а другий включився лише на мить.
Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020
Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020
Апарат SN8 зробив «стрибок» на 12 кілометрів. Він став першим з демонстраторів, оснащеним відразу трьома метановими двигунами Raptor. Крім того, SN8 забезпечили головним обтічником, візуально схожим на той, який планують використовувати на цьому космічному кораблі.
Як передавав Укрінформ, космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, який є частиною програми доставки людей на Марс, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув.
Випробувальний запуск відбувся 9 грудня.