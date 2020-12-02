Маск сказав, коли планує відправити першу групу людей на Марс

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск висловив упевненість, що люди висадяться на Марсі до 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За словами Маска, він планує вже за два роки відправити на Червону планету безпілотну місію, і якщо все буде добре, то вже за 4 роки, можливо, буде відправлена на Марс перша група людей.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020

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Ключем до досягнення анонсованих цілей полягає в розробці SpaceX власної ракети Starship, яка буде здатна переносити вантажі і до 100 осіб на борту одночасно. Маск має на меті зробити Starship багаторазовою.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Маск висловлював сподівання, що до 2050 року на Марсі перебуватиме один мільйон людей.