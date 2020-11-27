Марсохід NASA спробує створити кисень на Марсі

Марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) після свого прибуття на Червону планету спробує перетворити вуглецевий газ у кисень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Очікується, що сам марсохід Perseverance прибуде 18 лютого 2021 року на кратер Джезеро на Червоній планеті.

Після приземлення апарат NASA спробує перетворити наявний на планеті вуглецевий газ у кисень.

Таким чином майбутні місії на Марс з екіпажем могли б використовувати велику кількість перетвореного кисню для створення палива, за допомогою якого можна було б запускати ракети з поверхні Червоної планети.

Зазначається, що атмосфера Марсу складається на 95% з вуглекислого газу. В Perseverance встановлений насос, який закачуватиме цей газ. У самому марсоході при температурі у 800 градусів Цельсія вуглецевий газ буде перероблятися у кисень.

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На даний момент система MOXIE здатна виробляти від 6 до 10 грам кисню за годину.

Як повідомляв Укрінформ, команда вчених NASA за допомогою даних, зібраних марсоходом Curiosity ("Допитливість"), підтвердила, що у кратері Гейл на Марсі близько 4 млрд років тому сталися мегаповені.

Фото: NASA/JPL-Caltech