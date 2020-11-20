Марсохід NASA надіслав на Землю записаний ним в космосі звук

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого 2021 року здійснить посадку в північній півкулі Марса, відправив на Землю записаний ним в космосі звук.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у NASA.

Запис був зроблений з метою перевірити систем апарату. "Наша система працює і готова спробувати записати звук приземлення на Марс", - повідомили в космічному агентстві. Нинішній звукозапис з мікрофона на борту — це вібрації механізмів самого марсохода.

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Нагадаємо: Perseverance покинув Землю 30 липня і вже подолав 288 з 470 мільйонів кілометрів на шляху до Марса. Згідно онлайн-даними NASA, на даний момент швидкість апарату складає 92 550 км/год відносно Сонця.