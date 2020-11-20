Перші люди на Марсі житимуть у скляних куполах - Маск

Гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що перші люди на Червоній планеті житимуть у тимчасових конструкціях, схожих на скляні купола.

Як передає Укрінформ, про він повідомив у Твіттері.

«Спочатку життя у скляних куполах. Зрештою вони будуть тераформовані для підтримки життя, як на Землі», - написав Маск, відподаючи на питання користувача про життя людей на Марсі.

За даними Independent, вперше Маск розповів про тераформування на Червоній планеті у 2014 році. На його думку, це може пришвидшити придатність для проживання на Марсі.

«Тераформування буде занадто повільним, щоб бути актуальним у нашому житті. Однак ми можемо створити людську базу (на Марсі – ред.) за своє життя», - додав Маск.

Він також висловив сподівання, що до 2050 року на Марсі перебуватимуть один мільйон людей.

Тераформування - це зміна кліматичних умов планети, супутника чи іншого космічного тіла для приведення атмосфери, температури та екологічних умов до стану, придатного для проживання земних рослин і тварин.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 липня Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) на ракеті-носію Atlas V успішно запустило місію Mars-2020 разом із марсоходом Perseverance.

Фото: NASA