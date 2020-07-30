NASA успішно запустило місію на Марс
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, який спостерігав за онлайн-трансляцією запуску на каналі NASА в Youtube.
Запуск ракети Atlas V стався о 14:50 за київським часом з космодрому SLC-41 на мису Канаверал у Флориді.
Через 53 хвилини місія успішно була виведена на орбіту, звідки вона прямуватиме на Червону планету.
Очікується, що ровер має здійснити посадку на Марсі в кратері Єзеро 18 лютого 2021.
Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети, і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу).
Зазначається, що запуск місії Mars-2020 втричі відкладався через технічні проблеми.
Фото: ULA