NASA успішно запустило місію на Марс

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) на ракеті-носію Atlas V успішно запустило місію Mars-2020 разом із марсоходом Perseverance.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, який спостерігав за онлайн-трансляцією запуску на каналі NASА в Youtube.

Запуск ракети Atlas V стався о 14:50 за київським часом з космодрому SLC-41 на мису Канаверал у Флориді.

Через 53 хвилини місія успішно була виведена на орбіту, звідки вона прямуватиме на Червону планету.

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Очікується, що ровер має здійснити посадку на Марсі в кратері Єзеро 18 лютого 2021.

Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети, і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу).

Зазначається, що запуск місії Mars-2020 втричі відкладався через технічні проблеми.

Фото: ULA