Польоти між Марсом і Землею: Airbus збудує космічну "вантажівку"
Про це повідомляє BBC.
«Французький підрозділ Airbus побудує величезний супутник, який доставить перші зразки марсіанських порід на Землю», - йдеться у повідомленні.
Спочатку новий марсохід американського космічного агентства NASA - Perseverance збере ці матеріали на Червоній планеті, а потім ракета відправить їх на орбіту.
Завдання супутника Airbus - забрати ці упаковані зразки та доставити на Землю.
Очікується, що спільний американсько-європейський проєкт коштуватиме мільярди й триватиме більше декади.
Вчені переконані, що такий спосіб буде найкращим, аби з'ясувати, чи існувало взагалі коли-небудь життя на Марсі.
Зазначається, що будь-які зібрані докази з Марсу, ймовірно, будуть суперечливими та потребуватимуть перевірки потужними аналітичними інструментами, які наразі можна знайти лише в лабораторіях на Землі.
Фото: AIRBUS