Польоти між Марсом і Землею: Airbus збудує космічну "вантажівку"

Французький підрозділ компанії Airbus збудує супутник, який доставить перші зразки марсіанських порід на ‎Землю.

Про це повідомляє BBC.

«Французький підрозділ Airbus побудує величезний супутник, який доставить перші зразки марсіанських порід на ‎Землю‎», - йдеться у повідомленні.

Спочатку новий марсохід американського космічного ‎агентства NASA - Perseverance збере ці матеріали на Червоній планеті, а потім ракета відправить їх на орбіту.‎

Завдання супутника Airbus - забрати ці упаковані зразки та доставити на Землю.

‎Очікується, що спільний американсько-європейський проєкт коштуватиме мільярди й ‎триватиме більше декади.

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Вчені переконані, що такий спосіб буде найкращим, аби з'ясувати, чи існувало взагалі коли-небудь життя на Марсі.‎

Зазначається, що будь-які зібрані докази з Марсу, ймовірно, будуть суперечливими та потребуватимуть ‎перевірки потужними аналітичними інструментами, які наразі можна знайти лише в лабораторіях на Землі.

Фото: AIRBUS