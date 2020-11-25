Curiosity знайшов сліди мегаповеней на Марсі

Команда вчених NASA за допомогою даних, зібраних марсоходом Curiosity ("Допитливість"), підтвердила, що у кратері Гейл на Марсі близько 4 млрд років тому сталися мегаповені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Engadget.

Співавтор статті, опублікованої у виданні Nature, Альберто Фейрен повідомив, що це перший випадок, коли сліди мегаповеней зафіксували з використанням даних, які зібрав ровер Curiosity. "Сліди від потопів раніше не ідентифікувалися штучними супутниками", – додав він.

Команда вчених використала знімки, що зробили камери Mars Hand Lens Image та Mastcam на борту марсохода Curiosity, для спостереження за камінням і мінералами у кратері Гейл. Дослідники виявили відкладення, спричинені раптовими паводками після того, як сформувався кратер.

Вони вважають, що повені спричинив потужний удар від падіння метеорита, який згенерував достатньо тепла, щоб величезна кількість льоду планети розтанула. Під час цього виділилися вуглекислий газ та метан, які у поєднанні з водяною парою на короткий час забезпечили теплий та вологий клімат. Це призвело до проливних дощів по всій планеті, а кам’яні утворення зсунулися із кратера Гейл.

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Engadget зазначає, що наявність води на Марсі може свідчити про існування життя на планеті, саме тому NASA та інші космічні агентства шукають її на небесних тілах Сонячної системи. Фейрен пояснив, що "планета мала умови, необхідні для того, щоб на Марсі була вода, а на Землі – де вода, там життя".

Завдання шукати сліди життя на Марсі матиме і ровер Perseverance ("Наполегливість") після висадки на поверхні планети у лютому 2021 року.

Фото: NASA