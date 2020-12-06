SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із клітинами мозку та COVID-апаратом
Як передає Укрінформ, пряма трансляція цього запуску велася онлайн, повідомляється про це на сторінці SpaceX у Твіттері.
Запустили ракету зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида о 18:17 за київським часом.
Це перший політ оновленого вантажного корабля Dragon 2 за комерційною програмою постачання Міжнародної космічної станції оновлений вантажний корабель Dragon 2.
Серед вантажу корабля – клітини мозку та COVID-апарат.
Як повідомлялося, гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск висловив упевненість, що люди висадяться на Марсі до 2026 року. За його словами, він планує вже за два роки відправити на Червону планету безпілотну місію, і якщо все буде добре, то вже за 4 роки, можливо, буде відправлена на Марс перша група людей.