SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із клітинами мозку та COVID-апаратом

Компанія SpaceX у неділю провела запуск ракети Falcon 9 із вантажним кораблем Dragon 2, що везе поставку для Міжнародної космічної станції.

Як передає Укрінформ, пряма трансляція цього запуску велася онлайн, повідомляється про це на сторінці SpaceX у Твіттері.

Запустили ракету зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида о 18:17 за київським часом.

Це перший політ оновленого вантажного корабля Dragon 2 за комерційною програмою постачання Міжнародної космічної станції оновлений вантажний корабель Dragon 2.

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Серед вантажу корабля – клітини мозку та COVID-апарат.

Як повідомлялося, гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск висловив упевненість, що люди висадяться на Марсі до 2026 року. За його словами, він планує вже за два роки відправити на Червону планету безпілотну місію, і якщо все буде добре, то вже за 4 роки, можливо, буде відправлена на Марс перша група людей.