SpaceX відправила на орбіту Falcon 9 із супутником для вивчення океану
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Укрінформ
Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в NASA.
Запуск був здійснений о 19:17 за київським часом з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Місія є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства з відстеження рівня Світового океану.
Фото: NASA