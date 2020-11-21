SpaceX відправила на орбіту Falcon 9 із супутником для вивчення океану

Ракета-носій Falcon 9 від SpaceX стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в NASA.

Запуск був здійснений о 19:17 за київським часом з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія.

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Місія є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського космічного агентства з відстеження рівня Світового океану.

Фото: NASA