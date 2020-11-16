SpaceX відправила астронавтів на МКС

Компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт SpaceX.

Запуск відбувся зі стартового комплексу в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді.

Як очікується, астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та фахівець місії Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїчі Ногучі проведуть на МКС шість місяців.

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Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають, зокрема, вивчення впливу космічних умов на рослини та на організм людини.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.