SpaceX відправила астронавтів на МКС
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Укрінформ
Компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт SpaceX.
Запуск відбувся зі стартового комплексу в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Як очікується, астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та фахівець місії Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїчі Ногучі проведуть на МКС шість місяців.
Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають, зокрема, вивчення впливу космічних умов на рослини та на організм людини.
Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.