SpaceX провела останній тест ракети перед запуском на МКС

Компанія SpaceX Ілона Маска протестувала ракету-носія Falcon 9, яка відправить космічний корабель Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттері.

«Завершено статичний вогневий тест Falcon 9», - заявили у SpaceX.

У компанії Маска додали, що націлені на запуск першої операційної місії Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами на борту у неділю 15 листопада о 02:49 годині за Києвом.

SpaceX також зазначила, що наразі їхня команда продовжуватиме моніторити погоду в районі запуску ракети-носія.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. До складу екіпажу корабля Crew Dragon-1 входять астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Їх місія на МКС триватиме шість місяців.