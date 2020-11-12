SpaceX провела останній тест ракети перед запуском на МКС
Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія у Твіттері.
«Завершено статичний вогневий тест Falcon 9», - заявили у SpaceX.
У компанії Маска додали, що націлені на запуск першої операційної місії Crew Dragon-1 з чотирма астронавтами на борту у неділю 15 листопада о 02:49 годині за Києвом.
SpaceX також зазначила, що наразі їхня команда продовжуватиме моніторити погоду в районі запуску ракети-носія.
Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. До складу екіпажу корабля Crew Dragon-1 входять астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучі. Їх місія на МКС триватиме шість місяців.