SpaceX запустила військовий GPS-супутник третього покоління

Американська компанія SpaceX відправила на орбіту військовий GPS-супутник третього покоління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті SpaceX.

«Falcon 9 виконала свою другу місію цього року для Космічних сил США, запустивши космічний апарат GPS III 04 зі стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВВС на мисі Канаверал у Флориді», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після розділення перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформу в Атлантичному океані.

Deployment of GPS III-4 confirmed pic.twitter.com/fCFJRcWMti — SpaceX (@SpaceX) November 6, 2020

Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска замінила два двигуни на ракеті Falcon 9 перед першим комерційним польотом пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.