SpaceX запустила військовий GPS-супутник третього покоління
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Укрінформ
Американська компанія SpaceX відправила на орбіту військовий GPS-супутник третього покоління.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті SpaceX.
«Falcon 9 виконала свою другу місію цього року для Космічних сил США, запустивши космічний апарат GPS III 04 зі стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВВС на мисі Канаверал у Флориді», - йдеться в повідомленні.
Liftoff! pic.twitter.com/LI4O0TNmL8— SpaceX (@SpaceX) November 5, 2020
Відзначається, що після розділення перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформу в Атлантичному океані.
Deployment of GPS III-4 confirmed pic.twitter.com/fCFJRcWMti— SpaceX (@SpaceX) November 6, 2020
Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска замінила два двигуни на ракеті Falcon 9 перед першим комерційним польотом пілотованого космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.