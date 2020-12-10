Восьмий прототип корабля на Марс компанії SpaceX вибухнув під час посадки

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск восьмого прототипу корабля Starship, який є частиною програми доставки людей на Марс, однак під час невдалої посадки апарат вибухнув.

Випробувальний запуск відбувся в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Цей суборбітальний політ призначений для тестування цілого ряду цілей, починаючи від того, як працюють три двигуни Raptor на кораблі, до перевірки загальних аеродинамічних можливостей (включно із заслінками корпусу), а також, як транспортний засіб переключає подачу пального», - заявили в SpaceX перед тестовим польотом.

При цьому, в компанії зазначили, що восьмий прототип «також намагатиметься виконати маневр посадки, що стане першим випробуванням для корабля такого розміру».

Під час онлайн-трансляції випробувань було видно, як корабель успішно стартував, піднявся на заплановану висоту, провів випробування щодо переключення двигунів, а також маневр керованого повертання корпусу на висоті. Перед приземленням корабля включилися посадкові двигуни, однак вони не встигли уповільнити апарат до безпечної швидкості.

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Загалом політ восьмого прототипу Starship тривав 6 хвилин 42 секунди.

На офіційній твітер-сторінці компанії SpaceX випробування описані таким чином: «Успішні підйом, переключення на головні резервуари й точне управління заслінками до точки посадки!»

Як повідомляв Укрінформ, спочатку тестовий запуск корабля планувався на вівторок, 8 грудня. Однак після першої секунди система автоматично відключила двигуни. Тим часом, у компанії вже заявили, що готуються до випробувань дев’ятого й десятого прототипів Starship.