SpaceX перенесла тестування прототипу корабля для польоту на Марс
Тестування перенесено на наступний день, передає власний кореспондент Укрінформу.
Через секунду після того, як включилися двигуни ракети, центр керування польотами дав сигнал «Raptor відбій». У SpaceX заявили, що випробування відкладені на один день, однак вікно для можливого польоту доступне також у четвер.
За планом, восьмий прототип має здійснити «суборбітальний політ», який має на меті проведення цілої низки випробувань двигунів Raptor, а також протестувати аеродинамічні можливості ракети під час польоту та посадки.
«У подібного роду тестах успіх вимірюється не виконанням конкретних цілей, а тим, чому ми можемо навчитися, що в майбутньому нам дасть знання й можливість збільшити ймовірність успіху, оскільки SpaceX стрімко просувається в розвитку програми Starship», - підкреслили в компанії.
Нагадаємо: SpaceX за останній час провела близько 330 наземних запусків двигунів Raptor. Компанія також здійснила два польотних випробування п’ятого й шостого прототипів Starship на малій висоті.