SpaceX перенесла тестування прототипу корабля для польоту на Марс

Американська компанія SpaceX у вівторок перервала польотні випробування вже восьмого прототипу корабля Starship, який планується використати в майбутній програмі космічних подорожей на Марс.

Тестування перенесено на наступний день, передає власний кореспондент Укрінформу.

Через секунду після того, як включилися двигуни ракети, центр керування польотами дав сигнал «Raptor відбій». У SpaceX заявили, що випробування відкладені на один день, однак вікно для можливого польоту доступне також у четвер.

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За планом, восьмий прототип має здійснити «суборбітальний політ», який має на меті проведення цілої низки випробувань двигунів Raptor, а також протестувати аеродинамічні можливості ракети під час польоту та посадки.

«У подібного роду тестах успіх вимірюється не виконанням конкретних цілей, а тим, чому ми можемо навчитися, що в майбутньому нам дасть знання й можливість збільшити ймовірність успіху, оскільки SpaceX стрімко просувається в розвитку програми Starship», - підкреслили в компанії.

Нагадаємо: SpaceX за останній час провела близько 330 наземних запусків двигунів Raptor. Компанія також здійснила два польотних випробування п’ятого й шостого прототипів Starship на малій висоті.