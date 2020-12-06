SpaceX назвала нову дату запуску корабля Dragon

Компанія SpaceX перенесла на 6 грудня запуск 21-ї вантажної місії до Міжнародної космічної станції на модернізованому космічному кораблі Dragon.

Про це повідомляє SpaceX, передає Укрінформ.

Ракета-носій Falcon 9, що виведе вантажний багаторазовий корабель SpaceX Dragon на орбіту стартує 6 грудня о 11:17 a.m. EST», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що місія стартує з комплексу 39А в космічному центрі Кеннеді.

Запуск мав відбутись 5 грудня, але був перенесений через негоду.