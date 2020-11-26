Астронавт зняв Землю з корабля Crew Dragon

Астронавт Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Віктор Гловер зробив відео Землі з космічного корабля Crew Dragon-1.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Моє перше відео з космосу», - написав Гловер.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Він також додав, що відео Землі з космосу було зроблене через вікно космічного корабля Crew Dragon-1.

Зазначається, що у самому відео видні блакитне небо й хмари, що поширюються в атмосфері.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 та 2021 року.

17 листопада космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).