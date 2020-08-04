NASA показало кращі знімки історичної місії SpaceX

Опубліковано найкращі фотографії, зроблені під час першої в історії пілотованої місії SpaceX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Як зазначається, астронавти NASA Боб Бенкен та Даг Херлі провели два місяці на борту Міжнародної космічної станції після прибуття на кораблі SpaceX Crew Dragon під час першого в історії комерційного польоту на орбіту. 2 серпня екіпаж повернувся на Землю.

Кращі знімки історичної місії SpaceX // фото NASA

Під час своєї місії астронавти виходили у відкритий космос. Знімками кращих пейзажів, які бачили, вони ділилися на особистих сторінках у Твіттері.

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Як повідомляв Укрінформ, місія Crew Dragon стартувала 30 травня з космічного центру імені Кеннеді. Повернення на Землю астронавтів завершило цілу віху в космічній галузі США, протягом якої країна покладалася на російські ракетоносії для здійснення доставлення астронавтів до Міжнародної космічної станції.

Таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела та повернула людей на орбіту.