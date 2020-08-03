Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon

Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon

Укрінформ
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у своєму в Twitter.

"Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon", — йдеться у дописі.

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, "майбутнє цивілізації буде забезпечено", зазначив Маск.

Читайте також: Капсула Crew Dragon з двома астронавтами на борту повернулася на Землю

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його "дуже вражаючим".

"Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!", — написав Трамп.

Нагадаємо: космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:49 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-