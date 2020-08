Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у своєму в Twitter.

"Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon", — йдеться у дописі.

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, "майбутнє цивілізації буде забезпечено", зазначив Маск.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його "дуже вражаючим".

"Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!", — написав Трамп.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!