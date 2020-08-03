Маск і Трамп привітали NASA із завершенням польоту Crew Dragon

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

Як передає Укрінформ, про це Маск написав у своєму в Twitter.

"Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon", — йдеться у дописі.

Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! 🇺🇸 returned. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, "майбутнє цивілізації буде забезпечено", зазначив Маск.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

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Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його "дуже вражаючим".

"Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!", — написав Трамп.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Нагадаємо: космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:49 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.