Crew Dragon успішно пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС).

Як передає Укрінформ, про це повідомила компанія Space X у Твітері.

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

«Пристикування підтверджено - Crew Dragon прибув на космічну станцію», - йдеться у повідомленні.

На борту корабля перебували астронавти NASA Майк Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі.

Четвірка приєднається на МКС до астронавтки NASA Кетлін Рубінс та двох російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Куд-Сверчкова, які знаходяться на станції з середини жовтня.

Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції. В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.