PASSEX: катерна група ВМС потренувалася з англійським есмінцем

Група катерів ВМС ЗСУ разом з есмінцем Королівських ВМС Великої Британії Dragon провели спільні тренування типу PASSEX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

До навчань залучилися катери типу «Гюрза» та «Айленд», а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗСУ.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань з підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Зокрема корабельно-катерною групою на переході морем відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.

Катерна тактична група ВМС ЗСУ та англійський есмінець «Dragon» разом відпрацювали тактичне маневрування в морі / Фото: mil.gov.ua

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Після завершення тренувань був сформований похідний ордер кораблів та здійснене його фотографування.