Сили спеціальних операцій України спільно з колегами країн НАТО провели тренування на есмінці Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Оператори-розвідники 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчання разом з колегами країн НАТО на есмінці «Dragon» Королівських Військово-Морських сил Великої Британії.

Українські військові провели тренування на британському есмінці/Фото: mil.gov.ua

Під час навчань відпрацьовувались абордажні дії на есмінці, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка судна. Спільні навчання проводяться в рамках навчально-тренувальної операції «ОРБІТАЛ» — «Розбудова партнерства — Україна».

Як повідомлялось, 7 жовтня до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту прибув есмінець Королівських Військово-морських сил Великої Британії «Dragon». До плану візиту входить проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС ЗСУ двох країн та спільні корабельні тренування на борту британського есмінця.

Фото: mil.gov.ua