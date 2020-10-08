Радари та двигуни: в Укрспецекспорті сказали, яке озброєння купують за кордоном

Україна має значний потенціал у виробництві високоточного озброєння та бронетанкової техніки.

Про це в Укрінформі на пресконференції на тему: «Реформування «Укрспецекспорту»: виклики та загрози» сказав генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря.

"Останнім часом далеко вперед пішли високоточні види озброєння, власне ми проводили випробування нашого протитанкового ракетного комплексу. Виняткова точність цієї зброї була відзначена нашими замовниками, тому що всі без винятку 10 пострілів потрапили влучно в ціль», - зазначив Ноздря.

Також, за його словами, цінуються радарні системи виробництва підприємства «Іскра». «Ми маємо великий пул замовлень на продукцію підприємства «Іскра». Бронетанкова техніка - це традиційно та техніка де ми були затребувані й наші ремонтні потужності. Ми продовжуємо відвантажувати наші двигуни та трансмісії для бронетанкової техніки, вони є унікальними", - сказав Ноздря.

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Він зазначив, що компанія нині робить акцент на тому, щоб зберегти та відновити ту якість, яка традиційно була.

Як повідомлялося, державна компанія “Укрспецекспорт” є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення.