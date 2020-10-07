Україна планує закупити у Туреччини 48 безпілотників Bayraktar

Міноборони України планує закупити в Туреччині та поставити на озброєння в ЗСУ 48 безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2.

Про це в інтерв’ю виданню «Лівий берег» повідомив генеральний директор компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря, передає Укрінформ.

«Нас цікавить розвиток виробництва ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2, оскільки Міноборони України, згідно з Візією розвитку ЗСУ, планує закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів найближчим часом. До комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція. Отже, Україна планує отримати 48 безпілотників, які Міноборони планує поставити на озброєння в ЗСУ», - розповів Ноздря.

За його словами, ціна буде привабливою, оскільки йдеться про великовузлову збірку на спільному виробництві в Україні.

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«Вартість кожного комплексу у такому разі зменшиться на 35%. У тому числі з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі триває вибір місця для локалізації такого виробництва», - уточнив генеральний директор Укрспецекспорту.

За його словами, турецька приватна компанія Baykar Makina готова не тільки йти на наш ринок, а й інвестувати, здійснювати спільні розробки, в тому числі із залученням українських фахівців.

Як повідомляв Укрінформ, під час візиту до Туреччини на початку вересня українська делегація на чолі з віцепрем’єром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським провела зустрічі з президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром національної оборони Хулусі Акаром, головою державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром, міністром промисловості та технологій Мустафою Варанком.

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Делегація відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan, Aselsan, Baykar Makina, технопарк у Стамбулі, корабельню Sedef. У ході візиту було підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини.

Тоді Уруський заявив, що першим кроком до стратегічного альянсу України й Туреччини може стати створення спільних підприємств у різних галузях оборонно-промислового комплексу.