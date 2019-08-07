Зеленський запросив Туреччину до відновлення інфраструктури Донбасу

Президент України запросив Туреччину взяти участь у відновленні зруйнованої інфраструктури на Донбасі.

Про це Володимир Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я запросив турецьку сторону до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України. Очікуємо на активну участь турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України 7 серпня зустрівся в Туреччині з главою цієї держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

Завтра Зеленський у Стамбулі візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також планується, що Президент України відвідає у Стамбулі підприємство Bayraktar Makina, яке постачає в Україну оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Фото Ольги Будник, Укрінформ