Ні в кого не лишилося сумнівів, хто насправді хоче миру на Донбасі - Зеленський
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Україна разом із міжнародними партнерами продовжує робити все можливе і неможливе для настання миру на Донбасі дипломатичним шляхом. Думаю, що після останніх подій на сході України ні в кого не лишилося сумнівів, хто насправді хоче і робить усе для настання миру”, - зазначив Зеленський.
На пропозицію Президента України присутні вшанували пам’ять українських військових, які загинули вчора біля Павлополя.
“Це дуже важливо, щоб усі у світі розуміли, що весь світ – і Туреччина, і кожна країна - пам’ятає про наших бійців. Це дуже важливо для їхніх батьків і для їхніх дітей”, - наголосив Президент України.
Фото Ольги Будник, Укрінформ