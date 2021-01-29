В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населені пункти

За інформацією Укренерго, в Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 182 населені пункти у 4 областях.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

Зокрема, в Одеській області без елетропостачання 100 населених пунктів, у Миколаївській – 78, Кіровоградській – 3 та Дніпропетровській – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, лише місцями є обмеження руху. Зокрема, в Одеській області обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

На Миколаївщині обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове. Працівники ДСНС продовжують розчищення дорожнього полотна на ділянці дороги від с. Ганнівка в напрямку Одеської області.

На Київщині обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ-Одеса в Одеській області.

На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова снігові перемети розчищено і відновлено рух транспорту всіх категорій в двох напрямках. На узбіччі автодороги в бік Одеси перебувають вантажні автомобілі, які планують продовжити рух 30 січня, зазначили у ДСНС.

У Кіровоградській області рух автомобільного транспорту відновлено.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено 2039 осіб та 1 613 од. техніки, в тому числі від Служби автомобільних доріг 1949 осіб та 1586 од. техніки, від ДСНС 90 осіб та 27 од. техніки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 січня на території України через ускладнення погодних умов були знеструмлені 358 населених пунктів у 7 областях.

Під час наради за участю Президента щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях, що виникла у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом, наголошувалося, що електропостачання у населених пунктах, пошкоджене внаслідок негоди, має бути відновлене до кінця доби.

В Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких регіонах були запроваджені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення.