Відновлення електрики в населених пунктах є завданням номер один - Шмигаль

В Україні завдяки завчасному прогнозуванню циклону вдалося мінімізувати негативні наслідки негоди 27-28 січня і забезпечити стале функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йшлося на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, глава уряду заслухав представників Державного агентства автомобільних доріг щодо ситуації з розчищенням доріг, а також очільників Одеської та Миколаївської ОДА. Повідомлялося, що нині до ліквідації наслідків негоди залучено понад 1800 осіб і 1500 одиниць техніки.

«Зараз необхідно зробити все, щоб відновити постачання електрики в постраждалі від негоди населені пункти. Це завдання номер один, тому закликаю відповідні органи докласти для цього максимум зусиль», — наголосив Шмигаль.

За підсумками засідання глава уряду доручив очільникам обласних державних адміністрацій спільно з обласними службами автомобільних доріг розробити й подати концепцію створення майданчиків для відстою автотранспорту.

Прем’єр-міністр також дав доручення головам ОДА спільно з очільниками територіальних громад організувати обхід людей, які перебувають на обслуговуванні в службі соціального захисту в населених пунктах, де через негоду відсутня електрика.

Участь у засіданні взяли представники Кабінету Міністрів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства автомобільних доріг, голови ОДА та інші.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 січня на території України через ускладнення погодних умов були знеструмлені 358 населених пунктів у 7 областях.

Під час наради за участю Президента щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях, що виникла у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом, наголошувалося, що електропостачання у населених пунктах, пошкоджене внаслідок негоди, має бути відновлене до кінця доби.

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В Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких регіонах введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на дорогах державного значення.