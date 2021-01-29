До кінця доби зниклу через негоду електрику мають відновити – нарада в ОП

Президент Володимир Зеленський доручив Прем’єр-міністру Денису Шмигалю провести модернізацію старих електромереж. А електропостачання у населених пунктах, пошкоджене внаслідок негоди, має бути відновлене до кінця доби.

Про це йшлося під час наради за участю Президента, глави уряду, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, представників ДСНС та Укравтодору щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях країни, що виникла у зв’язку з погіршенням погодних умов та снігопадом, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники наради обговорили питання щодо пошкодження електромереж у зв’язку з негодою, через що за дві з половиною доби було знеструмлено майже 900 населених пунктів.

За даними ОП, наразі понад 350 населених пунктів залишаються без електропостачання, але тривають активні роботи, щоб до кінця доби ці проблеми були вирішені.

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«Я також прошу Прем’єр-міністра провести окрему роботу щодо модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, потрібної для їхнього обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готовими», – сказав Зеленський.

Крім того, на нараді Президенту доповіли про роботи, які здійснюються для забезпечення проїзду на автомагістралях, зокрема, в Одеській та Миколаївській областях, де приріст снігового покриву становить 20-60 см.

Повідомляється, зокрема, що у зв’язку зі сніговими заметами 28 січня на автодорозі М-05 Київ – Одеса виник затор з великогабаритного транспорту на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку столиці, наразі розчищено проїзд по двох смугах у напрямку Одеси та забезпечено рух легкових автомобілів у обох напрямках, але роботи тривають.

У Миколаївській області продовжують відновлювати проїзд по автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове.

Як зауважили в Офісі глави держави, штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування безперервно стежить за боротьбою з негодою та змінами погодних умов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 січня, на території України через ускладнення погодних умов знеструмлені 358 населених пунктів у 7 областях.

Як раніше повідомлялося, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.