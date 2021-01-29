В Україні через негоду без світла залишились 358 населених пунктів

На території України через ускладнення погодних умов знеструмлені 358 населених пунктів у 7 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7 годину 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у 7 областях, а саме: Миколаївська – 140, Одеська – 133, Кіровоградська – 38, Дніпропетровська – 19, Запорізька – 17, Херсонська – 6 та Київська – 5. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови . У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

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За прогнозом Укргідрометеоцентру, в Україні у п’ятницю, 29 січня, опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.