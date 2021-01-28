Зі снігового полону на Одещині рятувальники витягли майже тисячу людей

Підрозділи рятувальників Одеського облуправління ДСНС витягли протягом доби зі снігового полону майже тисячу людей, зокрема 13 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

"За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автошляхів 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, в тому числі 13 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги людям, яких вивільнили зі снігових заметів, працюють 2 стаціонарні та 1 пересувний пункт обігріву, пункт харчування на 306-у кілометрі автотраси Одеса-Київ.

Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилювання й прибирання повалених дерев з проїжджої частини автодоріг і придомових територій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

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Станом на ранок 28 січня в Україні внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру були без електропостачання 143 населених пункти.

Фото: ДСНС