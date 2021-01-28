Зі снігового полону на Одещині рятувальники витягли майже тисячу людей
Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.
"За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автошляхів 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, в тому числі 13 дітей", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилювання й прибирання повалених дерев з проїжджої частини автодоріг і придомових територій.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.
У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.
Станом на ранок 28 січня в Україні внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру були без електропостачання 143 населених пункти.
Фото: ДСНС