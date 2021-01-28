Зі снігового полону на Одещині рятувальники витягли майже тисячу людей

Зі снігового полону на Одещині рятувальники витягли майже тисячу людей

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Укрінформ
Підрозділи рятувальників Одеського облуправління ДСНС витягли протягом доби зі снігового полону майже тисячу людей, зокрема 13 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

"За період негоди здійснено 63 виїзди на вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг. Завдяки цьому вилучено зі складних ділянок автошляхів 385 одиниць техніки, надано допомогу 995 особам, в тому числі 13 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги людям, яких вивільнили зі снігових заметів, працюють 2 стаціонарні та 1 пересувний пункт обігріву, пункт харчування на 306-у кілометрі автотраси Одеса-Київ.
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Підрозділи ДСНС також залучаються до розпилювання й прибирання повалених дерев з проїжджої частини автодоріг і придомових територій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

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Станом на ранок 28 січня в Україні внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру були без електропостачання 143 населених пункти.

Фото: ДСНС

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