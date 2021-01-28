Через негоду заборонили рух автомобілів трасою Київ-Одеса

Через ускладнення погодних умов та роботу снігоприбиральної техніки тимчасово заборонено рух легкового автотранспорту по автодорозі М 05 Київ - Одеса.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

"Ще раз звертаємося до учасників дорожнього руху. Вже другу добу на Одещині вирує негода, через це просимо залишатися вдома й не сідати за кермо... Наразі тимчасово заборонено рух легкового автотранспорт по автодорозі М-05 Київ - Одеса", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це пов'язано також з роботою снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги.

Із 21-ї години 27 січня також заборонено рух великовагових, маршрутних транспортних засобів і легкового автотранспорту в напрямках автодоріг М-15 Одеса - Рені та М-16 Одеса - Кучурган.

У Патрульній поліції просять пильнувати дітей та людей похилого віку, за можливості не відпускати їх з дому.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.

Станом на ранок 28 січня в Україні внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру були без електропостачання 143 населених пунктів.