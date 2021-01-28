Через негоду заборонили рух автомобілів трасою Київ-Одеса
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.
"Ще раз звертаємося до учасників дорожнього руху. Вже другу добу на Одещині вирує негода, через це просимо залишатися вдома й не сідати за кермо... Наразі тимчасово заборонено рух легкового автотранспорт по автодорозі М-05 Київ - Одеса", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це пов'язано також з роботою снігоприбиральної техніки на складних ділянках дороги.
Із 21-ї години 27 січня також заборонено рух великовагових, маршрутних транспортних засобів і легкового автотранспорту в напрямках автодоріг М-15 Одеса - Рені та М-16 Одеса - Кучурган.
У Патрульній поліції просять пильнувати дітей та людей похилого віку, за можливості не відпускати їх з дому.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця на дорогах очікується майже у всіх південних, центральних та північних областях.
У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.
Станом на ранок 28 січня в Україні внаслідок мокрого снігу, дощу та пориву вітру були без електропостачання 143 населених пунктів.