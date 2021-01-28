Негода знеструмила 143 населених пункти у чотирьох областях

Внаслідок ускладнення погодних умов залишаються знеструмленими 143 населених пункти у 4 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 143 населених пункти у 4 областях, а саме: Одеська – 113, Кіровоградська – 19, Черкаська – 10 та Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, станом на 07:00 27 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишалися знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 79, Київська – 13, Одеська – 13, Чернігівська – 11 та Запорізька – 1.