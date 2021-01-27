Україну накрив сніжний циклон: які області замете найбільше

В Україні у четвер у більшості областей очікується мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У більшості областей сніг, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у південно-східній частині місцями дощ. Вітер північний (у східних областях та в Приазов'ї - південний), 7-12 м/с, у південних та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу, у східній частині, Приазов'ї та Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 28 січня прогнозується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Синоптики прогнозують надалі часом невеликий сніг, вдень на півдні країни та Закарпатті з дощем, вночі 29 січня в центральних та Миколаївській областях помірний сніг; в Карпатах і на Закарпатті помірні, вночі 30 січня місцями значні опади. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, 29 січня на південному сході та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на Правобережжі місцями до 11° морозу, вдень 0-5° морозу; у східних, південно-східних областях вночі 29 січня від 2° тепла до 3° морозу, 30 січня 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

На Київщині 29-30 січня невеликий сніг (вночі 30 січня місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Згідно з прогнозом, 31-1 лютого у східних областях, Приазов'ї та Криму дощ, місцями з мокрим снігом (вдень 31 січня без істотних опадів), температура вночі та вдень 0-6° тепла.

На решті території невеликий, 1 лютого у центральних областях помірний сніг; температура вночі 4-9° морозу (1 лютого у західних областях 8-13°, в Карпатах до 18° морозу), вдень 1-7° морозу.

У столичному регіоні 31- 1 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.