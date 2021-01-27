Одещину засипало снігом, 53 населені пункти – без світла

Через снігопад та сильний вітер жителі пів сотні населених пунктів Білгород-Дністровського, Роздільнянського, та Одеського районів залишились без електроосвітлення. Близько ста бригад електромонтерів поновлюють енергопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДТЕК "Одеські електромережі" .

"Продовжуємо усувати наслідки негоди, що залишила без світла значну частину області. З початку негоди ми відновили електропостачання у 87 населених пунктах. Станом на 18 год. без світла залишаються 53 населені пункти, з них 7 - частково. Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Роздільнянський та Одеський райони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над усуненням наслідків негоди працюють 94 оперативно-виїзні бригади (293 робітники та 105 одиниць техніки).

В Одесі продовжує панувати негода / Фото: Юлій Зозуля, Ігор Ткаченко, Укрінформ

У ДТЕК "Одеські електромережі" застерегли, що до кінця доби 27 січня і протягом доби 28 січня в Одеській області очікуються, за прогнозом Укргідрометцентру, складні погодні умови: сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

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Енергетики закликали жителів, по можливості, залишатися вдома і бути обережними: не наближатись до оголених дротів, обірваних ліній та обледенілих дерев.

Як повідомлялося, 27 січня в Одесі випала місячна норма опадів, внаслідок поривів вітру на деякі дороги упали дерева, внаслідок чого припинено рух трамваїв 5-го і 28-го маршрутів. Із 9 год. 30 хв. і до стабілізації ситуації оголошено заборону на в'їзд до міста великовантажних автомобілів.