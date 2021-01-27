Розчищення доріг, пункти обігріву та опалення: в Україні готуються до погіршення погоди

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні за дорученням Прем’єр-міністра розглянула та вжила заходів щодо протидії загрозам під час ускладнення погодних умов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

"За результатами засідання Комісії прийнято ряд рішень, головне завдання яких - мінімізація впливу погодних умов на життєдіяльність населення. Це, зокрема, інформування водіїв, безперебійний рух транспорту, стале функціонування систем життєзабезпечення, особливо лікувальних закладів та інших соціальних об’єктів, організація роботи пунктів обігріву", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Комісія заслухала представників Укргідрометцентру, ДСНС та регіонів щодо готовності реагування на погіршення погоди. Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській облдержадміністраціям доручено на період ускладнення погодних умов перевести територіальні підсистеми в режим підвищеної готовності, організувати цілодобову роботу штабів та оперативних груп для координації дій, забезпечити міжобласну взаємодію та регулювання транспортних потоків, забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло, та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів, забезпечити розчищення доріг.

Мінінфраструктури, Укравтодор, Укртрансбезпеки, Нацполіція та ДСНС спільно з облдержадміністраціями забезпечать профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на дорогах і в населених пунктах, організують інформування про очікуване ускладнення ситуації на дорогах перевізників та водіїв, контролюватимуть організацію пасажирських перевезень, підготують місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту тощо.

Крім того, в областях, де очікуються інтенсивні опади, передбачено вивести снігоочисну та посипальну техніку на найскладніші ділянки доріг, у разі потреби завчасно залучати техніку з інших областей. Також будуть приведені в готовність мобільні пункти обігріву на випадок утворення автомобільних заторів.

Нацполіція має збільшити кількість патрулів для регулювання руху на час сильних снігопадів і ожеледі, забезпечити інформування водіїв великовагового транспорту про обмеження по маршруту руху. У разі необхідності для автомобілів з людьми, автобусів з пасажирами, транспортних засобів, які перевозять товари першої необхідності, буде організований супровід техніки оперативних і спеціальних служб.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до кінця доби 27 січня та протягом 28 січня у деяких областях очікується суттєве погіршення погодних умов: сильні снігопади, посилення швидкості вітру, хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.