Негода Україні: яка ситуація на дорогах у регіонах

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) оприлюднило інформацію про стан проїзду дорогами державного значення, в регіонах, де триває негода.

Як передає Укрінформ, інформацію про опублікувала пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

"Негода продовжує вирувати у центральних та південних регіонах. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення при Укравтодорі цілодобово стежить за ситуацією", - заявляють в пресслужбі.

Відтак станом на 16:00 в Одеській області покриття державних доріг мокре та місцями засніжене. Обмежень руху на автошляхах не введено, проїзд мережею забезпечено. Працюють 168 дорожніх працівників та 137 одиниць техніки, в тому числі: 70 піскорозкидачів; 33 навантажувачі; 8 автогрейдерів; 17 плужних механізмів. Температура повітря коливається від -1 до +1 градуса за Цельсієм. Опади у вигляді снігу продовжуються.

У Миколаївській області станом на 16:00 проїзд основними дорогами області забезпечено. Мокрий сніг, подекуди з дощем, сильний вітер продовжуються. Техніка працює в посиленому режимі.

У Кіровоградській області також забезпечено проїзд державними дорогами регіону. Ускладнень руху немає на жодному з напрямків. Мокрий сніг та вітер продовжуються, техніка працює в посиленому режимі – близько 100 одиниць. Розпочав відсьогодні роботу штаб з надзвичайних ситуацій, який діятиме до 31 січня.

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У Черкаській області на автодорогах державного значення працюють понад 100 одиниць спецтехніки.

Проїзд дорогами державного значення забезпечено, обмежень, затримок та ускладнень у русі немає.

Наразі дорожня спецтехніка проводить обробку покриття автодоріг протиожеледними сумішами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного проїзду, а також проводиться розчищення доріг від снігу.

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) закликає водіїв утриматись від поїздок протягом двох днів 27-28 січня через несприятливі погодні умови.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з активізацією циклону над півднем України до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області прогнозується сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях очікується значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.