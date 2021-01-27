Через снігопад Одесу закрили для вантажівок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.
"На підставі розпорядження голови Одеської міськради, з 09 год. 30 хв. введено тимчасове обмеження руху до міста вантажного автотранспорту через погіршення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що патрульні поліцейські будуть контролювати рух великовагових автівок з боку автодоріг М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені, М-14 Одеса - Мелітополь та М-16 Одеса - Кучурган. Місця відстою для вантажівок передбачено на територіях АЗС.
Через негоду та падіння дерев на деяких вулицях Одеси, зокрема, в історичній частині міста, виникли транспортні затори, в тому числі внаслідок аварійних ситуацій зупинились трамваї на маршрутах №10, 17 та 15.
Як повідомлялося, у ніч проти 27 січня в Одесі розпочався сильний снігопад, комунальники вивели на 17 маршрутів міських доріг близько ста машин снігоприбиральної техніки. Працівники житлово-комунальних сервісів (ЖКС) розчищають тротуари і посипають піщано-сольовою сумішшю.
За даними пресслужби мерії, у післяобідню пору 27 січня очікується пік снігопаду.