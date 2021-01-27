Через снігопад Одесу закрили для вантажівок

Через снігопад влада Одеси закрила в'їзд до міста великовагових автомобілів. Поліція контролює заборону на рух вантажівок на головних магістралях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

"На підставі розпорядження голови Одеської міськради, з 09 год. 30 хв. введено тимчасове обмеження руху до міста вантажного автотранспорту через погіршення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрульні поліцейські будуть контролювати рух великовагових автівок з боку автодоріг М-05 Київ - Одеса, М-15 Одеса - Рені, М-14 Одеса - Мелітополь та М-16 Одеса - Кучурган. Місця відстою для вантажівок передбачено на територіях АЗС.

Через негоду та падіння дерев на деяких вулицях Одеси, зокрема, в історичній частині міста, виникли транспортні затори, в тому числі внаслідок аварійних ситуацій зупинились трамваї на маршрутах №10, 17 та 15.

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Як повідомлялося, у ніч проти 27 січня в Одесі розпочався сильний снігопад, комунальники вивели на 17 маршрутів міських доріг близько ста машин снігоприбиральної техніки. Працівники житлово-комунальних сервісів (ЖКС) розчищають тротуари і посипають піщано-сольовою сумішшю.

За даними пресслужби мерії, у післяобідню пору 27 січня очікується пік снігопаду.