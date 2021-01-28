Негода на Одещині: закриті дві дороги, люди стоять в кілометрових пробках

Увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки - червоний.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укравтодор.

"ІІІ рівень небезпечності, червоний оголошено в Одеській та Миколаївській областях. Метеорологи прогнозують, що протягом наступної доби від 30 до 40 см снігу може випасти у двох регіонах. Швидкість вітру посилиться до 15-20 м/с. Буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Думська", в Одеській області заборонили рух на дорогах міжнародного значення М 15 Одеса - Рені та М 16 Одеса - Кучурган з 21:00 години 27 січня. На останній утворилася пробка довжиною понад 3 кілометри.

Коли відновлять рух, поки невідомо.

Як раніше повідомляло агентство, через снігопад та сильний вітер жителі півсотні населених пунктів Білгород-Дністровського, Роздільнянського та Одеського районів залишилися без світла. Близько ста бригад електромонтерів відновлюють енергопостачання.