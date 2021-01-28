У Києві передумали та закрили в'їзд для вантажівок з опівночі

Влада Києва переглянула попереднє рішення про введення обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в столицю.

Про це у телеграм повідомляє патрульна поліція України, передає Укрінформ.

"Обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту почне діяти вже від 00:00 28 січня", - йдеться у повідомленні.

За словами патрульних, таке обмеження допоможе зменшити можливість утворення заторів на дорогах столиці та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов.

Раніше столична влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у столицю через негоду з 6:30 четверга, 28 січня.

Як інформує Київська міська державна адміністрація у Фейсбуці з посиланням на Український гідрометцентр, на дорогах столиці 28 січня очікується ожеледиця першого рівня небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці у середу може розпочатися дощ з переходом у мокрий сніг, тому «Київавтодор» розпочав превентивну обробку доріг і тротуарів.