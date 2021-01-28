У Києві передумали та закрили в'їзд для вантажівок з опівночі
Про це у телеграм повідомляє патрульна поліція України, передає Укрінформ.
"Обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту почне діяти вже від 00:00 28 січня", - йдеться у повідомленні.
За словами патрульних, таке обмеження допоможе зменшити можливість утворення заторів на дорогах столиці та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Обмеження діятиме до покращення погодних умов.
Раніше столична влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у столицю через негоду з 6:30 четверга, 28 січня.
Як інформує Київська міська державна адміністрація у Фейсбуці з посиланням на Український гідрометцентр, на дорогах столиці 28 січня очікується ожеледиця першого рівня небезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці у середу може розпочатися дощ з переходом у мокрий сніг, тому «Київавтодор» розпочав превентивну обробку доріг і тротуарів.