На трасі Київ-Одеса - чотирикілометровий затор
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
"Поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 од., протяжністю близько 4 км)", – йдеться у повідомленні.
Для розчищення дороги та ліквідації автомобільного затору залучено 8 од. техніки Служби автомобільних доріг. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.
За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Однак є обмеження руху: в Одеській області – транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса–Рені, М-16 Одеса–Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення; у Миколаївській області – транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське–Миколаїв, М-13 Кропивницький–Платонове.
Відсутні також проїзди до 8 населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (5) та Березівському (2) районах Одеської області.
Підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 400 транспортних засобів (надано допомогу понад 1 тис. 200 громадянам).
Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.
Фото: Патрульна поліція Одеської області