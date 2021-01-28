На трасі Київ-Одеса - чотирикілометровий затор

В Одеській області на автошляху М-05 Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор із близько 100 великогабаритних транспортних засобів протяжністю майже чотири кілометри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"Поблизу с. Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ–Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 од., протяжністю близько 4 км)", – йдеться у повідомленні.

Для розчищення дороги та ліквідації автомобільного затору залучено 8 од. техніки Служби автомобільних доріг. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Однак є обмеження руху: в Одеській області – транспортних засобів на автодорогах державного значення М-15 Одеса–Рені, М-16 Одеса–Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення; у Миколаївській області – транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське–Миколаїв, М-13 Кропивницький–Платонове.

Читайте також: У Львові хочуть боротися з ожеледицею за допомогою кавової гущі

Відсутні також проїзди до 8 населених пунктів в Одеському (1), Білгород-Дністровському (5) та Березівському (2) районах Одеської області.

Підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 400 транспортних засобів (надано допомогу понад 1 тис. 200 громадянам).

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

Фото: Патрульна поліція Одеської області