«Великий» сніг: у Києві з початку доби зафіксували 67 ДТП

У столиці з початку поточної доби зареєстровано 67 повідомлення про ДТП, які в посиленому режимі опрацьовують патрульні.

Про це у Телеграмі інформує Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

“Станом на 12:00 годину 28.01.2020 у місті Києві зареєстровано 67 повідомлення про ДТП, які в посиленому режимі опрацьовують патрульні та відновлюють рух”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на дорогах міста працює 359 одиниць спецтехніки та 52 бригади із ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів.

У столичній патрульній поліції закликають водіїв під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатися від кермування; не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

Як повідомлялося, в ніч з 27 на 28 січня у південних та центральних областях з наслідками негоди на дорогах державного значення боролись 1305 дорожників.