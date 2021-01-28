На Миколаївщині через негоду - затори з десятків вантажівок

На Миколаївщині через негоду - затори з десятків вантажівок

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Укрінформ
На Миколаївщині станом на 09:00 28 січня ускладнено рух транспорту на автошляхах області, найпроблемніші ділянки - на трасах Н-24 та М-13.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На Миколаївщині внаслідок негоди ускладнено рух транспорту на автошляхах області. Станом на 09:00 28 січня найбільш проблемні ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у районі смт Олександрівка Вознесенського району (тут стався затор з більше ніж ста вантажних автомобілів) та в районі с. Мигія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький-Платонове (на м. Кишинів)», - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині через негоду - затори з десятків вантажівок / Фото: ДСНС

Рятувальники також зазначають, що наразі на підйомах М-13 зібралося понад 50 вантажних автомобілів, тож залишається обмеження руху.

Для розчищення снігових заметів на цій трасі з боку Одеської області від ДСНС залучено важку інженерну техніку від Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Також ускладнено проїзд до населених пунктів дорогами місцевого значення.

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Загалом для ліквідації наслідків погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи залучали 14 разів у Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадіївському районах. Зі снігових заметів, проблемних ділянок доріг вилучено 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, дві карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус. Надано допомогу 58 особам, в тому числі дитині.

ДСНС закликає до власників транспортних засобів утриматися від подорожей автомобілями.

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