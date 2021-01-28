На Миколаївщині станом на 09:00 28 січня ускладнено рух транспорту на автошляхах області, найпроблемніші ділянки - на трасах Н-24 та М-13.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На Миколаївщині внаслідок негоди ускладнено рух транспорту на автошляхах області. Станом на 09:00 28 січня найбільш проблемні ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв у районі смт Олександрівка Вознесенського району (тут стався затор з більше ніж ста вантажних автомобілів) та в районі с. Мигія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький-Платонове (на м. Кишинів)», - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині через негоду - затори з десятків вантажівок / Фото: ДСНС

Рятувальники також зазначають, що наразі на підйомах М-13 зібралося понад 50 вантажних автомобілів, тож залишається обмеження руху.

Для розчищення снігових заметів на цій трасі з боку Одеської області від ДСНС залучено важку інженерну техніку від Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Також ускладнено проїзд до населених пунктів дорогами місцевого значення.

Загалом для ліквідації наслідків погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи залучали 14 разів у Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадіївському районах. Зі снігових заметів, проблемних ділянок доріг вилучено 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, дві карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус. Надано допомогу 58 особам, в тому числі дитині.

ДСНС закликає до власників транспортних засобів утриматися від подорожей автомобілями.